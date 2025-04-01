Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) временно приостановил эксплуатацию двух выносных причальных устройств (ВПУ-1 и ВПУ-2), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

Сообщается, что по поручению правительства РФ с 26 марта проводится проверка безопасности инфраструктурных объектов в морских портах Новороссийска, Темрюка, Сочи, Туапсе и других.

"Проведение проверок организовано в связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной разливом нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Основной целью указанных мероприятий является обеспечение выполнения требований по предотвращению загрязнения морской акватории нефтью и нефтепродуктами", – указывается в сообщении.

КТК по результатам проверки вынесены предписание об устранении выявленных нарушений и протокол о временном запрете деятельности на объектах ВПУ-1 и ВПУ-2.

"Согласно требованиям законодательства КТК вывело оба устройства из эксплуатации до устранения выявленных недостатков. Таким образом, все перевалочные операции на морском терминале КТК будут осуществляться посредством ВПУ-3, введённого в эксплуатацию в 2014 году. Акционеры КТК уведомлены о предписаниях надзорных органов", – сообщили в консорциуме.

По трубопроводной системе КТК транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана.