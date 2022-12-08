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Павел Кретов Сегодня, 16:06
187
Сегодня, 16:06
187
Фото: Павел Кретов

КТК планирует выплатить дивиденды на $1,05 млрд

В период 27-30 декабря 2022 года Каспийский Трубопроводный Консорциум осуществит очередной транш выплат дивидендов акционерам компании, передаёт BaigeNews.kz.

Общая сумма выплачиваемых АО "КТК-Р" в текущем году дивидендов составит 1,05 млрд долларов.  Финансовая политика КТК предусматривает ежеквартальное начисление дивидендов по акциям компании. Их сумма формируется из прибыли Консорциума с учетом капитальных и эксплуатационных затрат, а также наличия либо отсутствия новых крупных проектов.

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BaigeNews.kz
Сегодня, 16:06
187
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