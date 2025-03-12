На пленарном заседании мажилисмены рассмотрели в первом чтении депутатский законопроект с изменениями и дополнениями по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и сопутствующие ему поправки в кодексы "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" и об административных правонарушениях, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Депутат Екатерина Смышляева отметила, что правительство не достигло цели реформирования системы управления жилищным фондом, которую оно проводит с 2019 года.

"Этому есть объективные и субъективные причины. Необходимость дать честную оценку реформе подчеркнул Президент на расширенном заседании Правительства в апреле 2023 года. В этой связи депутатскому корпусу поручено пересмотреть правовую основу управления кондоминиумами с учетом допущенных ошибок и реального положения дел. Во исполнение данного поручения был подготовлен данный законопроект", - пояснила она.

Так, новый законопроект решает две основные проблемы.

Первая. Введение требований к прозрачности деятельности кооперативов собственников квартир, которые не удалось ликвидировать как институт за 6 лет проведения реформы.

Вторая. Создание максимально свободной правовой среды для выбора жильцами форм и условий управления кондоминиумом.

Документ предусматривает новые подходы к управлению многоквартирными домами. В нем уточняются формы управления кондоминиумами, вводятся требования к прозрачности работы кооперативов собственников квартир, которые сохраняются как субъект управления, но проходят перерегистрацию.

Законопроект закрепляет порядок выдачи правоустанавливающих документов, увеличивает срок полномочий председателя объединения собственников имущества с одного до трех лет и дает право жильцам самостоятельно вести управление домом.

Расширяются полномочия жилищной инспекции. Она будет контролировать наличие квалификационных сертификатов у профессиональных управляющих, регистрацию объектов кондоминиума и соблюдение норм пользования жилым помещением. Упрощается проведение собраний жильцов, в том числе через электронное голосование в государственных информационных системах.

Законопроект усиливает административную ответственность за непредоставление отчетности и отказ в выдаче документов на дом.