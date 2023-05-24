КСК остаются: мажилис принял поправки в закон

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Депутаты мажилиса приняли закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам реинжиниринга процессов регулирования оборота сжиженного газа", передаёт BaigeNews.kz.

В документе также предлагаются изменения в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

"Исключается норма о ликвидации отдельных форм управления жилыми домами. Требования к ним будут разработаны в рамках другого законопроекта", – сообщили Екатерина Смышляева на пленарном заседании мажилиса.

Зампредседателя мажилиса Альберт Рау отметил, что действующий закон предполагал, что с 1 июля прекращается действие статей относительно работы КСК. В рамках законопроекта эта норма отменена.

"Почему было принято это решение? Во-первых, за три года действия закона на новые формы перешли реально только 12 процентов всех жилых домов. Во-вторых, это связано с тем, что были многочисленные обращения наших избирателей и во время выборов, и после. Почти 90 процентов квартир до сих пор продолжают обслуживаться КСК", – сказал депутат в кулуарах мажилиса.

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