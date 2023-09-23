  • 24 Сентября, 16:30
  • BAIGENEWS
В Казахстане посчитали число иностранных туристов в летний сезон
На 35 миллионов тенге оштрафовали госслужащих в Казахстане
Неиспользуемые 2,9 миллиона гектаров возвращены государству в этом году
Казахстанца экстрадировали из Турции за хищение около 1 млрд тенге
900 миллионов тенге на малине. Схему хищения выявили в Жамбылской области
Как чемпиона мира Ризабека Айтмухана встретили на родине
10 лет колонии получила 22-летняя закладчица в Талдыкоргане
Пожар в школе Тараза: прыгнувшие с третьего этажа девушки-строители в реанимации
14-летний подросток упал с высоты в ЖК "Триумф Астаны"
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Ксения Собчак прокомментировала слухи о второй беременности

Вчера, 16:33
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
instagram.com/Xenia_Sobchak Вчера, 16:33
Вчера, 16:33
597
Фото: instagram.com/Xenia_Sobchak

Недавно российской телезвезде в очередной раз приписали беременность — пользователи Сети заметили у Ксении Собчак округлившийся живот. Ксения предпочитала не комментировать информацию подобного рода, но в интервью Динаре Сатжан в The DS' Show все же сделала исключение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Стархит. 

Ксения подчеркнула, что пока не ждёт ещё одного ребенка.

"Нет, я не беременная, это последствия лета. Я просто летом хорошо ела спагетти", — призналась 41-летняя Собчак.

А ведь Сатжан до последнего считала, что Ксения находится в интересном положении. 

"Я спрашивала у ее представителя, какой срок? Он отвечал: "В смысле срок?". Я разъяснила: "Какой у Ксении месяц беременности?". Он мне скинул фотографию, где Ксения стоит на яхте, животика нет. Я подумала — может, это старая фотография?" — поделилась Динара.

Напомним, что у Собчак есть сын Платон от актёра Максима Виторгана. В 2019 году журналистка вышла замуж за режиссёра Константина Богомолова.  При этом пара шокировала публику, когда отправилась жениться лёжа в катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас".

Самое читаемое

Наверх