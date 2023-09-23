Ксения Собчак прокомментировала слухи о второй беременности

Недавно российской телезвезде в очередной раз приписали беременность — пользователи Сети заметили у Ксении Собчак округлившийся живот. Ксения предпочитала не комментировать информацию подобного рода, но в интервью Динаре Сатжан в The DS' Show все же сделала исключение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Стархит.

Ксения подчеркнула, что пока не ждёт ещё одного ребенка.

"Нет, я не беременная, это последствия лета. Я просто летом хорошо ела спагетти", — призналась 41-летняя Собчак.

А ведь Сатжан до последнего считала, что Ксения находится в интересном положении.

"Я спрашивала у ее представителя, какой срок? Он отвечал: "В смысле срок?". Я разъяснила: "Какой у Ксении месяц беременности?". Он мне скинул фотографию, где Ксения стоит на яхте, животика нет. Я подумала — может, это старая фотография?" — поделилась Динара.

Напомним, что у Собчак есть сын Платон от актёра Максима Виторгана. В 2019 году журналистка вышла замуж за режиссёра Константина Богомолова. При этом пара шокировала публику, когда отправилась жениться лёжа в катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас".