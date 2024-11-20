Крытый аквапарк с термобассейном под открытым небом появится в Семее

В Семее появится современный крытый аквапарк, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Абайской области.

Сообщается, что проект, который находится на стадии разработки, реализует частный инвестор. В аквапарке будут водные аттракционы, SPA-центр, термобассейн под открытым небом, рестораны, магазины.

Основное преимущество нового аквапарка – возможность посещения круглый год. Независимо от морозной зимы или летней жары внутри комплекса будет поддерживаться температура воздуха +30°C.

"Планируется создание самого крупного в регионе SPA-центра, который предложит услуги премиального уровня. Аквапарк будет оборудован по последнему слову техники, уделяя особое внимание безопасности посетителей. Современные системы фильтрации и контроля обеспечат кристально чистую воду, а квалифицированный персонал позаботится о комфортном отдыхе для всей семьи", – отметили в акимате.

О том, что в Семее который год простаивает аквапарк, ранее сообщал корреспондент BaigeNews.kz. Его территорию облюбовали мародёры и вандалы. Государство выставило объект на торги и, по всей видимости, инвестора всё же нашли.