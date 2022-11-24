Крысы атаковали автомобилистов Усть-Каменогорска

В Усть-Каменогорске владельцы машин жалуются на грызунов, которые портят автомобильное оборудование, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Жители связывают резкое увеличение поголовья серых вредителей с тем, в домах перестали проводить спецобработку.

Одна и из жительниц микрорайона "Пристань", выйдя из магазина, увидела, как с колеса автомобиля спрыгнула упитанная крыса. Да и под самим авто обосновались сразу несколько грызунов.





"Неделю назад под капотом был обглоданный крысой голубь старый. Сейчас холодно они и лезут в тепло, а есть надо, и обгрызают, и провода будут грызть - это в порядке вещей, бороться надо. Кошмар", - говорит житель города Александр Мишаев.

Во дворах вроде нет проблем с мусором. Однако грызуны, пугая жителей, продолжают появляться.

В ближайшие дни специалисты компании, занимающейся дератизацией, проведут в микрорайоне обработку подвалов.