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Лента новостей

Сегодня, 06:25
69
Сегодня, 06:25
69

Крысы атаковали автомобилистов Усть-Каменогорска

В Усть-Каменогорске владельцы машин жалуются на грызунов, которые портят автомобильное оборудование, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Жители связывают резкое увеличение поголовья серых вредителей с тем, в домах перестали проводить спецобработку. 

Одна и из жительниц микрорайона "Пристань", выйдя из магазина, увидела, как с колеса автомобиля спрыгнула упитанная крыса. Да и под самим авто обосновались сразу несколько грызунов.



"Неделю назад под капотом был обглоданный крысой голубь старый. Сейчас холодно они и лезут в тепло, а есть надо, и обгрызают, и провода будут грызть - это в порядке вещей, бороться надо. Кошмар", - говорит житель города Александр Мишаев.

Во дворах вроде нет проблем с мусором. Однако грызуны, пугая жителей, продолжают появляться.

В ближайшие дни специалисты компании, занимающейся дератизацией, проведут в микрорайоне обработку подвалов. 

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#автомобиль #крысы #Усть-Каменогорск
BaigeNews.kz
Сегодня, 06:25
69
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