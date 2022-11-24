Лента новостей
- Крысы атаковали автомобилистов Усть-Каменогорска 06:25 68
- Через смартфон наблюдают казахстанские врачи за сердцем прооперированного пациента 05:37 157
- Уволить рекомендовали сельского акима, который провёл отпуск в изоляторе 04:40 334
- 91% республиканских дорог приведут в норму до конца 2022 года 03:32 307
- Казахстанец заявил о многолетнем рабстве. Полиция раскрыла подробности дела 02:17 384
- Всеобщее декларирование: сколько денег сотрудникам госкомпаний разрешено хранить дома 01:33 327
- Сопли, садик и бесконечные переживания. В Астане прошла фотовыставка "Вовлечённые родители" 00:54 301
- Продававших должность акима за 1,5 миллиона долларов осудили в Астане 00:11 853
- Из-за непогоды закрыли часть трасс в трёх областях Казахстана 23.11.2022 451
- "Барыс" обидно проиграл конкуренту за место в плей-офф КХЛ 23.11.2022 437
- Токаев призвал к поиску мирных путей разрешения конфликта вокруг Украины 23.11.2022 563
- Выбирая Токаева – выбирают стабильность. Эксперт о выборах 23.11.2022 378
- Скандальное высказывание российского политолога о Казахстане прокомментировали в Кремле 23.11.2022 1722
- 33 гранта "Тәуелсіздік ұрпақтары" вручат в этом году в Казахстане 23.11.2022 386
- Шедшего на свидание в полицейской форме парня оштрафовали в Петропавловске 23.11.2022 875
- Сборная Германии сенсационно проиграла Японии на чемпионате мира по футболу 23.11.2022 1290
- "КаздорНИИ" меняет правила игры в дорожном строительстве – Арман Алибаева 23.11.2022 481
- Токаев высказался о конфликтах, подрывающих стабильность и безопасность на Евразийском пространстве 23.11.2022 668
- Звёзды фильма "Аватар" обратились к казахстанцам 23.11.2022 1471
- Уверенную победу Токаева на президентских выборах объяснила политолог 23.11.2022 574
- Вопросы региональной безопасности подняла казахстанская делегация на совместном заседании СМИД, СМО и КССБ ОДКБ 23.11.2022 467
- Возраст молодёжи увеличат до 35 лет в Казахстане 23.11.2022 517
- Путь Сантьяго и Ликийская тропа: как бегун из Казахстана осваивает знаменитые пешие маршруты 23.11.2022 700
- Бомбу ищут в одной из школ Талгара 23.11.2022 419
- Срок прохождения молодёжной практики продлили до года в Казахстане 23.11.2022 434
- Трассу перекрыли в Актюбинской области 23.11.2022 465
- Имангали Тасмагамбетов получит новую должность 23.11.2022 1530
- О воспитании детей и проблемах отсутствующих отцов рассказал гость проекта "2022" 23.11.2022 311
- "Люди ночуют в аэропортах" - казахстанец о закулисье ЧМ в Катаре 23.11.2022 592
- Кайрату Боранбаеву продлили арест 23.11.2022 585
- Названа причина пожара, из-за которого погиб Аскар Забикулин 23.11.2022 2167
- Сборные Хорватии и Марокко сыграли вничью на чемпионате мира по футболу 23.11.2022 637
- Квартиры по госпрограмме: мошенница обманула казахстанцев более чем на 35,5 миллиона тенге 23.11.2022 385
- До конца года внедрят абонентскую плату на платных участках дорог - МИИР 23.11.2022 430
- Детей и учителей эвакуировали из школы в Кызылорде 23.11.2022 484
- Жалобы потребителей на транспорт, связь и медуслуги увеличились в три раза 23.11.2022 533
- МАЭК-Казатомпром переименуют и передадут в коммунальную собственность Мангистауской области 23.11.2022 452
- "Ситуация стабильная" - акимат Жамбылской области о конфликте на "Казфосфат" 23.11.2022 527
- Чиновники должны платить за ущерб бизнесу и гражданам - депутаты потребовали справедливости 23.11.2022 429
- До 29 градусов мороза похолодает в Казахстане в ближайшие дни 23.11.2022 643
- Астанинский процесс: Россия, Турция и Иран осудили продолжающиеся нападения Израиля в Сирии 23.11.2022 908
- Мирзиёев поздравил Токаева с 30-летием установления дипломатических отношений между Казахстаном и Узбекистаном 23.11.2022 397
- Институт профессиональных приёмных семей создают в Казахстане 23.11.2022 558
- Касым-Жомарт Токаев прилетел в Ереван 23.11.2022 373
- В eGov теперь можно узнать, совершал ли человек коррупционные правонарушения 23.11.2022 468
- Комфортная школа: 20 зданий построят и оснастят по последнему слову техники в Акмолинской области 23.11.2022 647
- На 72 миллиарда тенге внёс поправки в законопроект о республиканском бюджете Сенат 23.11.2022 500
- Обязательное чипирование питомцев. Для чего оно нужно, и как будет проводиться? 23.11.2022 493
- Парламентские выборы пройдут в первой половине 2023 года 23.11.2022 498
- Мораторий на проверки МСБ продлили до 2024 года 23.11.2022 644
- Имел ли Карим Масимов двойное гражданство, прокомментировали в МИД 23.11.2022 893
- Парламент утвердил размеры соцвыплат в Казахстане на 2023 год 23.11.2022 1223
- Антикор задержал лже-чиновников за подстрекательство к взяткам 23.11.2022 604
- Гендиректора АрселорМиттал внесли в список подозреваемых по факту взрыва на шахте 23.11.2022 699
- "Он был фанатом своей работы" — коллега о погибшем пожарном Аскаре Забикулине 23.11.2022 583
- Взрывы в Иерусалиме: полиция рассматривает версию о теракте 23.11.2022 462
- В МИД отреагировали на скандальное высказывание о Казахстане в эфире российского ТВ 23.11.2022 1518
- Вина работодателя 100% - глава МЧС озвучил итоги проверки взрыва на шахте АМТ 23.11.2022 450
- 64 лучших казахстанских педагога получили по три миллиона тенге за победу в конкурсе 23.11.2022 509
- Вибрацию железных дорог в электроэнергию умеет превращать школьник из Кокшетау 23.11.2022 2095
- С 2023 года победителей "Евровидения" будут выбирать зрители. Голосование станет платным 23.11.2022 614
- В Минкультуры рассказали, как выбрали поставщика на проведение кинофестиваля "Евразия" за 442 миллиона тенге 23.11.2022 657
- В Госдепе оценили прошедшие в Казахстане президентские выборы 23.11.2022 439
- Неконтролируемый рост населения создаёт дисбаланс в экономике крупных городов - Миннацэкономики 23.11.2022 688
- Около 15 тысяч иностранцев легально работают в Казахстане 23.11.2022 470
- В Мажилисе представили нового депутата 23.11.2022 478
- Молочные продукты за год подорожали почти на 30% в Казахстане 23.11.2022 489
- На устроившего перепалку с водителем скорой мужчину, завели уголовное дело в Темиртау 23.11.2022 2743
- Финансовую пирамиду вскрыли в Карагандинской области 23.11.2022 736
- До 92 увеличилось число заразившихся COVID-19 за сутки в Казахстане 23.11.2022 506
- Улицы и дворы частных домов затопило в Алматы после ливня 23.11.2022 573
- В Саудовской Аравии объявили выходной, чтобы отпраздновать победу сборной над аргентинцами 23.11.2022 567
- В "Барысе" назвали "виновников" неудачного сезона в КХЛ 23.11.2022 700
- Свиноферма 20 лет работала без экологических документов в Усть-Каменогорске 23.11.2022 529
- 32 села в Костанайской области остаются без мобильного интернета 23.11.2022 739
- Жена звезды Comedy Club прокомментировала слухи о разводе 23.11.2022 1275
- "Барыс" объявил о подписании защитника сборной Канады 23.11.2022 523
- На севере Казахстана стада косуль разгуливают вблизи населенных пунктов 23.11.2022 513
- На сутки без отопления остался роддом в Жезказгане 23.11.2022 543
- В ВКО специалисты проверят качество асфальта, который укладывали в снег 23.11.2022 3073
Крысы атаковали автомобилистов Усть-Каменогорска
В Усть-Каменогорске владельцы машин жалуются на грызунов, которые портят автомобильное оборудование, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".
Жители связывают резкое увеличение поголовья серых вредителей с тем, в домах перестали проводить спецобработку.
Одна и из жительниц микрорайона "Пристань", выйдя из магазина, увидела, как с колеса автомобиля спрыгнула упитанная крыса. Да и под самим авто обосновались сразу несколько грызунов.
"Неделю назад под капотом был обглоданный крысой голубь старый. Сейчас холодно они и лезут в тепло, а есть надо, и обгрызают, и провода будут грызть - это в порядке вещей, бороться надо. Кошмар", - говорит житель города Александр Мишаев.
Во дворах вроде нет проблем с мусором. Однако грызуны, пугая жителей, продолжают появляться.
В ближайшие дни специалисты компании, занимающейся дератизацией, проведут в микрорайоне обработку подвалов.
-
Trend news
- Имангали Тасмагамбетов получит новую должность 23.11.2022 1530
- Имел ли Карим Масимов двойное гражданство, прокомментировали в МИД 23.11.2022 893
- Гендиректора АрселорМиттал внесли в список подозреваемых по факту взрыва на шахте 23.11.2022 699
- Близнецы Касым и Жомарт родились в день выборов в Туркестанской области 22.11.2022 723
- Успел вовремя: Димаш Кудайберген проголосовал на президентских выборах 20.11.2022 3474
- От экс-президента до Instagram-блогера. Кто из известных казахстанцев проголосовал на выборах 20.11.2022 1076
- "Кому я передал власть?" - Нурсултан Назарбаев прокомментировал выборы президента 20.11.2022 34157
- В Шымкенте мать высунула ребёнка из окна на четвёртом этаже, чтобы успокоить 19.11.2022 18903
- Блогер пожаловался на "дрессировку" детей в садике Актау 19.11.2022 7371
- Гуру пикапа уже ждали в Алматы, но Алекс Лесли не прилетел 19.11.2022 4231
- Поливать деревья зимой собирались в Петропавловске. Но потом передумали 19.11.2022 1677
- "Соблазнитель казашек" Алекс Лесли вылетел в Казахстан, несмотря на запрет 18.11.2022 26524
- После возмущения пользователей в Сети имам из России отказался ехать в Казахстан 18.11.2022 41035
- Страницу Каракат Абден в Instagram заблокировали 18.11.2022 1646
- Россиянину, предложившему тренинг по соблазнению казашек, запретили въезд в Казахстан 16.11.2022 16536
- МВД: жителя Аксу заставили сказать на видео, что полицейские торгуют наркотиками 13.11.2022 4368
- Бородатый имидж Димаша снова обсуждают в Instagram 12.11.2022 9029
- Видео с танцами казахстанских боксёрш появилось в Сети 12.11.2022 3616
- Маленький аким из Астаны умилил пользователей соцсетей 10.11.2022 2733
- На авто с бумажным "госномером" разъезжал житель Семея 10.11.2022 2714
- Астанчанка спустя 21 год узнала о браке с незнакомцем 09.11.2022 9605
- Филипп Киркоров ударил букетом цветов человека на своем концерте в Алматы 09.11.2022 41700
- Российский актёр Сергей Романович снял шуточный ролик про Казахстан 09.11.2022 2522
- "Вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа" — депутат о росте цен на продукты 09.11.2022 2137
- Новый имидж Димаша Кудайбергена обсуждают подписчики 06.11.2022 11846
- Организатор "чёрной пятницы" в магазине Шымкента извинился за инцидент 06.11.2022 2996
- Пьяная пассажирка била ребёнка в поезде: героиню видео в TikTok разыскали казахстанские полицейские 06.11.2022 19272
- "Чёрная пятница" в Шымкенте закончилась массовой давкой 06.11.2022 4462
- Самое вкусное блюдо в мире: Звезда TikTok из Ливана покорила подписчиков бешпармаком 06.11.2022 3404
- Драку устроили водители в Алматы 06.11.2022 4715
- Порностудию обнаружили полицейские в элитном микрорайоне Алматы 05.11.2022 8884
- Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич примерил казахский чапан 04.11.2022 7061
- Закон об амнистии: кого из участников январских событий коснется помилование? 04.11.2022 2987
- "Рахмет" закинул и поехал: служебную проверку начали в полиции Алматы после публикации российского блогера 04.11.2022 10732
- Полицейские ловили поросят, бегающих по улицам Усть-Каменогорска 03.11.2022 2611
- "Это целый комплекс управления полётами": в Сети показали, как выглядит предвыборный штаб кандидата Токаева 03.11.2022 2699
- Будущее ФК "Кайрат": какие изменения произойдут в клубе после его передачи акимату 03.11.2022 3491
- Как казахстанцы относятся к приезжим из России – блиц-опрос 03.11.2022 35285
- Смерть в поликлинике: лестница упала на женщину в Кызылорде 02.11.2022 3453
- Нурлан Ауесбаев: Перуашев и Ертысбаев готовы хвалить любую власть за место у кормушки 31.10.2022 4759
- Жигули Дайрабаев подковал лошадь. Видео попало в Сеть 30.10.2022 3287
- В Сети появилось видео, как Каракат Абден доит кобылу 29.10.2022 4359
- Почему поссорились штабы Кажыкена и Турсынбековой 29.10.2022 4562
- Бывшая жена Мейрама Тлеухана: "Я была готова к токал" 29.10.2022 45004
- Забросали судью бутылками: ФК "Акжайык" оштрафован за конфликт после матча 29.10.2022 3010
- Imanbek женился. Кто его избранница 28.10.2022 59421
- Генпрокуратура: высказывания Рамиля Мухоряпова проверяет алматинская полиция 27.10.2022 15295
- "В стиле кунг-фу": Жигули Дайрабаев показал силу своего удара 24.10.2022 18935
- Судью закидали бутылками после матча "Акжайык" — "Кызыл-Жар" 24.10.2022 4082
- Глава Kazakh Tourism ответил на критику депутата про роуд-шоу за 100 миллионов 22.10.2022 3985
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 5015
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 5176
- 305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список 20.10.2022 6488
- Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык 20.10.2022 14402
- Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы 17.10.2022 7660
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 90505
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 6548
- Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата 15.10.2022 6052
- "Секс только после справки". Как поговорить с партнёром о венерических заболеваниях? 15.10.2022 14962
- Выстрел в живот: павлодарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15.10.2022 8249
- Девушка-боец Мария Агапова планирует учиться на татуировщицу 15.10.2022 4948
- "Политические карлики" - партия "Ауыл" ответила на шутку Ертысбаева 11.10.2022 5345
- Уволенный за прогулы костанайский чиновник судится с бывшим работодателем 11.10.2022 35091
- Английский художник два года расписывал свой дом каракулями 09.10.2022 6119
- Влюбился в кухню: Джоковичу предложили открыть казахский ресторан в Европе 09.10.2022 7204
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 14281
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 13334
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 10039
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 302715
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 10564
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 05.10.2022 9850
- Причиной смерти Бориса Моисеева могло стать убийство 05.10.2022 27117
- Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области 04.10.2022 10382
- Подравшихся в Уральске россиян депортируют 03.10.2022 10122
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 02.10.2022 17182
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 02.10.2022 12761
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 02.10.2022 12534
- В МВД РК прокомментировали задержание журналистки из Бурятии 01.10.2022 14227
- Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае 30.09.2022 30657
- Певца Торегали задержали и отправили в ИВС 30.09.2022 12255
-
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 645
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 808
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 674
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 831
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 1497
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 1606
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 1722
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 1876
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 1562
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 1954
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 1710
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 1881
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 1836
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 1974
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 2157
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 1998
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 2170
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 2373
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 2385
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 2583
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 3086
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 3396
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 3062
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 3310
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 3186
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 3290
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 3300
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 3101
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 3587
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 3803
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 3524
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 21777
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 3835
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 3696
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 3698
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 8783
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 4442
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 14628
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 12787
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 12789
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 13400
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 12331
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 16689
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 13465
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 14890
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 15879
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 15544
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 13088
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 13530
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 31279
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 14538
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 17208
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 13602
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 14822
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 15455
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 16776
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 14890
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 16873
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 16405
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 17633
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 17473
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 34123
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 17954
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 18960
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 18568
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 19463
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 19386
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 28760
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 18876
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 26191
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 36948
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 20640
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 27701
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 25467
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 27149
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 23229
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 24852
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 23194
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 22691
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 22666