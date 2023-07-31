Крысиный яд, плесень и вонь - условия в детских лагерях в Боровом

Условия отдыха в детских лагерях в Казахстане вызывают много вопросов в этом году. Недавно казахстанцев шокировали кадры из Алматинской области. Там подростков поселили в здании сауны, которую посещали посторонние взрослые. С 20 июля прокуроры начали комплексные проверки в государственных, частных и палаточных лагерях. Корреспонденты МИА "Казинформ" тоже проехали по местам детского отдыха в Акмолинской области и ужаснулись увиденному, передаёт BaigeNews.kz.

"Крысиный яд на кухне, плесень и жуткая вонь в комнатах, где размещены по 10 и более детей – это не всё, что попало в объектив нашего фотокорреспондента в детском оздоровительном центре "Самрук". По словам ребят, к приезду гостей из столицы им организовали настоящий праздник – позволили поплавать в бассейне и даже обещали мороженое и пойти в поход. Но перед этим заставили убраться в комнатах, однако наспех зачистить следы антисанитарии с помощью детских рук у администрации не получилось", - говорится в публикации.

"Запах сырости, грязного белья и канализации – все смешалось в один смрад, который всюду сопровождал нас, находиться в комнатах было невозможно", - описывают корреспонденты.

Они также обнаружили на территории лагеря магазин, хотя бизнес-объектов здесь не должно. А в столовой на видном месте лежал крысиный яд.

"Столовая не похожа на место, где готовят еду: нет элементарной посуды. Да и дети пожаловались, что их здесь плохо кормят, порой вовсе подают неподогретый ужин. Накануне ребята были вынуждены есть твердый рис. Однако владелица лагеря списала жалобы детей на процесс адаптации", - сказано в публикации.

В медпункте журналисты не застали никого из работников.

Душевая и туалет в лагере грязные и вонючие.

У журналистов сложилось впечатление, что здания в лагере не ремонтировали с 1976 года, с момента основания.

На столах журналисты увидели энергетики, окурки.

"Выяснилось, что администрация лагеря заселяет детей по принципу люкс, полулюкс и эконом. Некоторые дети хвастаются, что живут в люксе, ребята из эконома напротив жалуются на то, что спят в нечеловеческих условиях. Побывав во всех трех типах комнат, особого различия мы не заметили, разница лишь в количестве детей на комнату", - говорится в публикации.

"В люксы заселяем девочек, в полулюксы – средние девочки, в экономе – мальчики", - прокомментировала начальница лагеря.

На вопросы о том, почему ребята живут в таких условиях, начальница лагеря ответила, что иногда дети преувеличивают.

"Глобальную реконструкцию не можем провести. Здесь все так было построено. Это типовые проекты. Мы 15 лет отрабатывали кредит – эквивалентно 2 млн долларов", - коротко добавила Гульнара Абуталипова.

Вместе с журналистами "Самрук" осмотрели сотрудники прокуратуры Акмолинской области. Это не первый их визит. Согласно нормам в комнате должны находиться не более трёх детей.

"На днях мы были в других лагерях. Хозяева за два года вложили 90 млн тенге. Хотя эти лагеря тоже с советских времён, приватизированы, но они вкладывают деньги. У них все соответствует нормам. Данный лагерь функционирует с 2003 года, и мы видим положение. За это время можно было бы немножко улучшить состояние. Проектная мощность – 100 человек. Но на момент проверки находились 250 человек", - отметил помощник прокурора Бахтияр Сатыбаев.

По его словам, такие лагеря в пиковый сезон отдыха закрыть будет трудно. Детей придётся отправить по домам, а билетов на поезд практически нет.