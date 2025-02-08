Крупный пожар потушили в Таразе: открытым пламенем горела крыша пятиэтажного жилого дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Площадь пожара составила тысячу квадратных метров.

"По уточненным данным в Таразе по улице Дурумбетова произошло загорание кровли пятиэтажного новостроящегося жилого дома. Пострадавших нет, причина устанавливается", — говорится в сообщении.

В МЧС таже поделились фото тушения пожара.