Крыша жилой пятиэтажки вспыхнула в Таразе
Пожар полностью ликвидировали, его причины пока выясняются.
Сегодня, 16:56
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:56Сегодня, 16:56
99Фото: МЧС РК
Крупный пожар потушили в Таразе: открытым пламенем горела крыша пятиэтажного жилого дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Площадь пожара составила тысячу квадратных метров.
"По уточненным данным в Таразе по улице Дурумбетова произошло загорание кровли пятиэтажного новостроящегося жилого дома. Пострадавших нет, причина устанавливается", — говорится в сообщении.
В МЧС таже поделились фото тушения пожара.
Самое читаемое