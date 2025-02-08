  • 8 Февраля, 18:02
  • BAIGENEWS

Крыша жилой пятиэтажки вспыхнула в Таразе

Пожар полностью ликвидировали, его причины пока выясняются.

Сегодня, 16:56
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 16:56
Сегодня, 16:56
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Фото: МЧС РК

Крупный пожар потушили в Таразе: открытым пламенем горела крыша пятиэтажного жилого дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

пожар в Таразе

Площадь пожара составила тысячу квадратных метров.

крыша пятиэтажки горела в Таразе

"По уточненным данным в Таразе по улице Дурумбетова произошло загорание кровли пятиэтажного новостроящегося  жилого дома. Пострадавших нет, причина устанавливается", —  говорится в сообщении.

пожар в Таразе потушили

В МЧС таже поделились фото тушения пожара.

пожар в Таразе тушение

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