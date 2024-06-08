Крыша склада упала на авто в Актобе: из-под завалов вытащили мужчину и подростка
Сегодня, 19:49
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Сегодня, 19:49Сегодня, 19:49
117Фото: МЧС РК
Из-за сильного ветра в Актобе частично сорвало кровлю складского здания. В результе под завалами остались два легковых автомобиля с людьми внутри, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"Спасатели оперативно-спасательного отряда с помощью специальных инструментов спасли из машины мужчину 43-х лет и 13 летнего мальчика, которые самостоятельно не смогли выбраться из транспорта. В медицинской помощи спасённые не нуждались", — говорится в сообщения.
МЧС рекомендует следить за изменениями погоды и не пренебрегать SMS сообщениями передаваемыми службой "112".
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