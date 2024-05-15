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Крыша школы горит в Шымкенте

Сегодня, 10:55
АВТОР
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gov.kz Сегодня, 10:55
Сегодня, 10:55
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Фото: gov.kz

В Шымкенте загорелась кровля крыши у здания средней школы. ДЧС г. Шымкент ведется работа по ликвидации пожара, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Сегодня в городе Шымкент в Енбекшинском районе происходит горение кровли в двухэтажном здании средней школы.

Все ученики и учителя вышли на улицу. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.

На месте происшествия сотрудниками ДЧС г. Шымкент ведется работа по ликвидации пожара.

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