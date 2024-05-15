Крыша школы горит в Шымкенте
Сегодня, 10:55
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Сегодня, 10:55Сегодня, 10:55
96Фото: gov.kz
В Шымкенте загорелась кровля крыши у здания средней школы. ДЧС г. Шымкент ведется работа по ликвидации пожара, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"Сегодня в городе Шымкент в Енбекшинском районе происходит горение кровли в двухэтажном здании средней школы.
Все ученики и учителя вышли на улицу. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.
На месте происшествия сотрудниками ДЧС г. Шымкент ведется работа по ликвидации пожара.
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