На концерте в Санто-Доминго (столица Доминиканской Республики) обрушилась крыша, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BВC News.

Трагедия произошла во вторник около часа ночи по местному времени на концертной площадке, где проходило выступление Руби Переса — ветерана национальной сцены и легенды латиноамериканского музыкального направления, известного как меренге.

По последним данным, погибли по меньшей мере 44 человека. Под завалами оказались около 300 человек.

К вечеру спасателям удалось извлечь из-под завалов 146 пострадавших. При этом до 100 человек всё ещё остаются погребёнными под грудами камня, поэтому спасательная операция продолжается.