Крыша многоэтажки вспыхнула в Туркестанской области
Сегодня, 19:02
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Сегодня, 19:02Сегодня, 19:02
78Фото: МЧС РК
Пожар в многоэтажке потушили в Ленгере Туркестанской области. Из дома эвакуировали 50 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"В городе Ленгер Толебийского района в пятиэтажном многоквартирном жилом доме произошло загорание крыши. Силами МЧС по лестничному маршу эвакуировано 50 человек, из них 20 детей", - уточнили в ведомстве.
Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.
Пострадавших нет. Причину пожара устанавливают.