Крыша многоэтажки вспыхнула в Туркестанской области

Пожар в многоэтажке потушили в Ленгере Туркестанской области. Из дома эвакуировали 50 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"В городе Ленгер Толебийского района в пятиэтажном многоквартирном жилом доме произошло загорание крыши. Силами МЧС по лестничному маршу эвакуировано 50 человек, из них 20 детей", - уточнили в ведомстве.

Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

Пострадавших нет. Причину пожара устанавливают.