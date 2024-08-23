Крушение яхты у берегов Сицилии: водолазы нашли последнее тело

Итальянские водолазы нашли последнее тело из шести числившихся пропавшими без вести пассажиров роскошной яхты Bayesian, затонувшей на рассвете понедельника у берегов Сицилии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей Би-би-си.

Тело было обнаружено внутри яхты и, судя по всему, принадлежит 18-летней дочери владельца судна Ханне Линч. Её отец Майкл Линч – 59-летний британский бизнесмен-миллиардер – также погиб в крушении, его тело спасатели нашли в среду.



В пятницу семья опубликовала фотографию погибших отца и дочери и сделала заявление. В нём отмечается, что "семья Линч опустошена", просит "уважать их частную жизнь в это время невыразимого горя" и благодарит итальянскую береговую охрану, службы экстренной помощи за спасательную операцию.

Яхта Bayesian затонула на рассвете понедельника недалеко от Палермо. В ходе поисково-спасательной операции в первые часы после крушения удалось спасти 15 человек, включая годовалого ребёнка. Жертвами трагедии стали семь человек.

Кроме отца и дочери Линч погибли судовой повар Рикальдо Томас, а также две супружеские пары: глава совета директоров Morgan Stanley International Джонатан Блумер с женой Джуди и адвокат Крис Морвилло с женой Недой.



Поисково-спасательную операцию затрудняло то, что судно лежит на боку, на глубине около 50 метров. Кроме того, вход во внутренние помещения яхты перекрывают груды обломков, и водолазам трудно туда попасть. Заглянуть внутрь также не удавалось из-за кромешной темноты на дне и стёкол иллюминаторов толщиной около 3 сантиметров.

Разбирать завалы людям помогали роботы — дистанционно управляемые аппараты, которые могут работать на глубине значительно дольше, чем самые опытные водолазы, вынужденные каждые 8-10 минут подниматься на поверхность.