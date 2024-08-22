Крушение яхты у берегов Сицилии: найдены тела пятерых пропавших без вести
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Итальянские водолазы нашли и доставили на берег тела пяти пассажиров роскошной яхты Bayesian, принадлежавшей британскому бизнесмену, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей Би-би-си.
Всего пропавшими без вести числились шесть человек, поиски последнего тела продолжаются.
Яхта затонула на рассвете понедельника у берегов Сицилии. В ходе поисково-спасательной операции в первые часы после крушения удалось спасти 15 человек, включая годовалого ребёнка. Позднее в понедельник было обнаружено тело судового повара Рикальдо Томаса. Шесть человек числились пропавшими без вести, и, по словам спасателей, к третьему дню поисков надежд найти их живыми почти не оставалось.
К вечеру среды подводникам удалось с небольшими интервалами найти пять тел. По предварительным данным, все они находились внутри затонувшей яхты. Их личности пока не разглашаются. По закону Италии, опознать погибшего должен член семьи, и только после этого информация передаётся прессе.
Известно лишь, что пропавшими без вести считались 59-летний британский миллиардер Майк Линч, его 18-летняя дочь Ханна, а также две супружеские пары: глава совета директоров Morgan Stanley International Джонатан Блумер с женой Джуди и адвокат Крис Морвилло с женой Недой. Тело одного из них всё ещё не найдено.
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