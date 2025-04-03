В России в Иркутской области при выполнении планового полёта потерпел крушение военный самолёт Ту-22М3, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "РИА Новости".

Как сообщили в Минобороны РФ, экипаж из четырёх человек катапультировался, один лётчик погиб. По данным ведомства, причиной аварии стала техническая неисправность. Самолёт упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своём Telegram-канале сообщил, что самолёт Ту-22М3 потерпел крушение недалеко от населённого пункта Буреть Усольского района, разрушений жилых строений и жертв среди гражданского населения нет.

"Самолёт задел линию электропередач, оставив без электричества 210 домов и три социально-значимых объекта. На месте работает бригада Иркутской электросетевой компании. Надеюсь на быстрое восстановление. Ориентировочное время – до утра", – написал Игорь Кобзев.

По его данным, прибывшая на место поисково-спасательная бригада эвакуирует экипаж на место дислокации. На месте работают службы МЧС.