Крушение военного самолёта в России: без электричества сотни домов и соцобъекты
В ходе ЧП погиб лётчик. Разрушений жилых строений нет.
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В России в Иркутской области при выполнении планового полёта потерпел крушение военный самолёт Ту-22М3, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "РИА Новости".
Как сообщили в Минобороны РФ, экипаж из четырёх человек катапультировался, один лётчик погиб. По данным ведомства, причиной аварии стала техническая неисправность. Самолёт упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своём Telegram-канале сообщил, что самолёт Ту-22М3 потерпел крушение недалеко от населённого пункта Буреть Усольского района, разрушений жилых строений и жертв среди гражданского населения нет.
"Самолёт задел линию электропередач, оставив без электричества 210 домов и три социально-значимых объекта. На месте работает бригада Иркутской электросетевой компании. Надеюсь на быстрое восстановление. Ориентировочное время – до утра", – написал Игорь Кобзев.
По его данным, прибывшая на место поисково-спасательная бригада эвакуирует экипаж на место дислокации. На месте работают службы МЧС.
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