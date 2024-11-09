В Минобороны назвали имена погибшего и пострадавших при крушении вертолёта

В Министерстве обороны РК назвали имя погибшего и пострадавших в результате крушения вертолёта МИ-8 в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz.

"В результате авиационного происшествия при учебно-тренировочном полете в Актюбинской области трагически погиб офицер-инструктор авиационной эскадрильи Военного института Сил воздушной обороны, майор Батыр Кайратович Уразымбетов, 1988 года рождения. Майор Уразымбетов окончил Военный институт Сил воздушной обороны в 2009 году по специальности "Самолеты, вертолеты и авиационные двигатели". Службу проходил на различных должностях в Силах воздушной обороны, имеет значительный опыт эксплуатации вертолета Ми-8 с общим налетом более 500 часов. За время службы проявил высокий профессионализм и преданность делу, принимал участие в противопаводковых мероприятиях весной этого года. Награжден юбилейными медалями и за выслугу лет. Был женат, воспитывал двоих детей", — говорится в сообщении.

При жёсткой посадке также пострадали командир авиационной эскадрильи Военного института СВО майор Бибарыс Ибраев и старший лётчик-инструктор учебно-тренировочного авиационного центра Военного института СВО старший лейтенант Рустем Нигметов. В настоящее время они находятся в областной больнице. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое, и им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

"Родным и близким погибшего и пострадавших оказывается всесторонняя поддержка", — добавили в ведомстве.

Напомним, после жёсткой посадки МИ-8 загорелись топливные баки, один человек погиб и двое госпитализированы. Предварительная причина трагедии — техническа неисправность. По факту авиапроисшествия возбуждено уголовное дело.