Крушение вертолёта в Актюбинской области: стало известно о состоянии пострадавших

Пострадавшие с загоревшегося вертолёта находятся в стационаре Актобе. Их состояние стабильно тяжёлое, передаёт BaigeNews.kz.

"Пациенты в сознании, отвечают на вопросы", — отметили в пресс-службе управления здравоохранения области.

Сообщение о падении вертолёта в селе Сарыжар поступило в Службу 103 в 11:36 9 ноября. На месте пострадавшим оказали помощь бригады неотложки Мартукской районной больницы. Один пострадавший скончался до приезда 103.

"В Актобе пациентов на аэродроме встретили две реанимационные бригады. Двоих пациентов с ожогами доставили в МОБ. Сейчас пострадавшие находятся в отделении ОРИТ, проводится диагностика", — добавили в ведомстве.

Напомним, в Актюбинской области во время учебно-тренировочного полета совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-8 Военного института Сил воздушной обороны. На борту были три человека, один из которых погиб.