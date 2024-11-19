Крушение вертолёта МИ-8: пострадавших лётчиков выписали из больницы
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В Актобе из больницы выписали лётчиков, пострадавших во время крушения вертолёта МИ-8, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".
Напомним, 9 ноября в районе посёлка Сарыжар Актюбинской области во время учебно-тренировочного полёта вертолёт МИ-8 совершил жёсткую посадку. Загорелись топливные баки, один человек погиб и двое госпитализированы. Предварительная причина трагедии – техническая неисправность. По факту авиапроисшествия возбуждено уголовное дело.
По данным управления здравоохранения Актюбинской области, получившие травмы командир авиационной эскадрильи Бибарыс Ибраев и старший лётчик-инструктор учебно-тренировочного авиационного центра Рустем Нигметов выписаны из больницы в связи с улучшением состояния. Они будут находиться на амбулаторном наблюдении.
Как рассказали врачи, у одного была сочетанная травма, подвывих позвоночника и ожог кисти, у второго – перелом грудины, ушиб лёгких, пневмоторакс и ожог предплечья.
11 ноября в Актобе проводили в последний путь 36-летнего майора Батыра Уразымбетова, который погиб в данном авиапроисшествии.
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