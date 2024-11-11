Крушение вертолёта МИ-8: погибшего лётчика проводили в последний путь в Актобе

В Актобе простились с 36-летним майором Батыром Уразымбетовым, погибшим при крушении вертолёта МИ-8, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство обороны РК.

Напомним, в районе посёлка Сарыжар Актюбинской области во время учебно-тренировочного полёта вертолёт МИ-8 совершил жёсткую посадку. Загорелись топливные баки, один человек погиб и двое госпитализированы. Предварительная причина трагедии – техническа неисправность. По факту авиапроисшествия возбуждено уголовное дело.

Церемония прощания с Батыром Уразымбетовым прошла в стенах Военного института Сил воздушной обороны. Погибший лётчик был выпускником этого вуза. С супругой они воспитывали двоих детей. Батыр Уразымбетов службу проходил на различных должностях в подразделениях Сил воздушной обороны. Весной этого года принимал участие в противопаводковых мероприятиях. Был отмечен юбилейными медалями и за выслугу лет.

В больнице находятся пострадавшие командир авиационной эскадрильи Военного института СВО майор Бибарыс Ибраев и старший лётчик-инструктор учебно-тренировочного авиационного центра Военного института СВО старший лейтенант Рустем Нигметов.

Как сообщает КТК, пострадавшие поступили в больницу в тяжёлом состоянии. По словам врачей, есть улучшения. Обоих перевели из реанимации в обычную палату.

"Диагноз – комбинированная травма, закрытая черепно-мозговая травма, множественные ушибы грудной, брюшной стенки. При поступлении, учитывая тяжесть и характер травм, были госпитализированы в отделение реанимации. На сегодняшний день состояние обоих пациентов стабильное, средней тяжести. Для дальнейшего лечения будут переведены в отделения нейрохирургии и травматологии. В операции не нуждаются", – сказал заведующий отделением нейрохирургии Актюбинской областной многопрофильной больницы Максут Уразжанов.

Фото: министерство обороны РК