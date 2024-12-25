Крушение самолёта в Мангистау: уполномоченная по правам ребёнка сделала заявление
Она сказала, что в больницу доставили двоих детей.
Сегодня, 13:37
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Сегодня, 13:37Сегодня, 13:37
201Фото: BaigeNews.kz
Уполномоченная по правам ребенка Динара Закиева сообщила, что коллега из регионального офиса уполномоченного по правам ребенка по Мангистауской области находится на месте - в детской областной больнице, после крушения самолета под Актау, передаёт BaigeNews.kz.
"Доставили двоих детей. Девочки 2013 и 2008 годов рождения. Им оказывают всю необходимую помощь. Выражаем соблезнования", - сказала Закиева.
Ранее сообщалось, что шестеро казахстанцев находились на борту рухнувшего под Актау самолёта.
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