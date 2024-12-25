  • 25 Декабря, 15:01
  • BAIGENEWS

Крушение самолёта в Мангистау: уполномоченная по правам ребёнка сделала заявление

Она сказала, что в больницу доставили двоих детей.

Сегодня, 13:37
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
BaigeNews.kz Сегодня, 13:37
Сегодня, 13:37
201
Фото: BaigeNews.kz

Уполномоченная по правам ребенка Динара Закиева сообщила, что коллега из регионального офиса уполномоченного по правам ребенка по Мангистауской области находится на месте - в детской областной больнице, после крушения самолета под Актау, передаёт BaigeNews.kz.

"Доставили двоих детей. Девочки 2013 и 2008 годов рождения. Им оказывают всю необходимую помощь. Выражаем соблезнования", - сказала Закиева.

Ранее сообщалось, что шестеро казахстанцев находились на борту рухнувшего под Актау самолёта.

Самое читаемое

Наверх