Уполномоченная по правам ребенка Динара Закиева сообщила, что коллега из регионального офиса уполномоченного по правам ребенка по Мангистауской области находится на месте - в детской областной больнице, после крушения самолета под Актау, передаёт BaigeNews.kz.

"Доставили двоих детей. Девочки 2013 и 2008 годов рождения. Им оказывают всю необходимую помощь. Выражаем соблезнования", - сказала Закиева.

Ранее сообщалось, что шестеро казахстанцев находились на борту рухнувшего под Актау самолёта.