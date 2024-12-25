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Крушение самолёта в Актау: Живы трое граждан Кыргызстана

МЧС Кыргызстана готово направить дополнительные силы и ресурсы для поддержки спасательных работ.

Сегодня, 18:07
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 18:07
Сегодня, 18:07
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Фото: baigenews.kz

В МЧС Кыргызстана сообщили о состоянии граждан страны, летевших на лайнере, потерпевшем крушение в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

По информации Центра управления в кризисных ситуациях МЧС РК, среди выживших при крушении самолёта есть трое граждан Кыргызстана, им 20, 26 и 36 лет.

Все они находятся в больницах города Актау. Им оказывается медицинская помощь.

"Я держу тесную связь с министрами МЧС Казахстана Чингисом Сайрановичем и Азербайджана Камаледином Фаттаховичем. Наши спасатели находятся в полной боевой готовности для оказания помощи в связи с крушением самолета. При необходимости мы готовы направить дополнительные силы и ресурсы для поддержки спасательных работ", - сообщил глава МЧС Кыргызстана Бообек Ажикеев.

Для получения дополнительной информации работают телефоны горячей линии: 8 7292 31-90-99, 112.

Трагедия произошла утром 25 декабря.

В медицинские учреждения доставлены 29 человек, из которых двое детей. Аварийно-спасательные работы продолжаются. Врачи сообщили о состоянии госпитализированных пассажиров.

Для оказания медицинской помощи в Актау направлен борт санитарной авиации из Астаны. Из России вылетел самолёт МЧС России с медперсоналом и оборудованием.

На место трагедии прибыли министр по ЧС Казахстана Чингис Аринов, вице-министр по ЧС Кеген Турсынбаев и начальник департамента ликвидации ЧС для координации действий правительственной комиссии на месте происшествия.

Президент Казахстана выразил соболезнования главе Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Стал известен полный список летевших тем рейсом. Позже появилось видео с места трагедии.

В Актау прилетели представители правительства Азербайджана. 

В Сети также появились кадры из салона падающего самолёта.

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