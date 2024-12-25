В МЧС Кыргызстана сообщили о состоянии граждан страны, летевших на лайнере, потерпевшем крушение в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

По информации Центра управления в кризисных ситуациях МЧС РК, среди выживших при крушении самолёта есть трое граждан Кыргызстана, им 20, 26 и 36 лет.

Все они находятся в больницах города Актау. Им оказывается медицинская помощь.

"Я держу тесную связь с министрами МЧС Казахстана Чингисом Сайрановичем и Азербайджана Камаледином Фаттаховичем. Наши спасатели находятся в полной боевой готовности для оказания помощи в связи с крушением самолета. При необходимости мы готовы направить дополнительные силы и ресурсы для поддержки спасательных работ", - сообщил глава МЧС Кыргызстана Бообек Ажикеев.

Для получения дополнительной информации работают телефоны горячей линии: 8 7292 31-90-99, 112.