Крушение самолёта в Актау: Все казахстанцы погибли
Об этом сообщил глава Минтранса.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Шесть граждан Казахстана, находившихся на борту самолёта авиакомпании Azerbaijan Airlines, погибли. Об этом на брифинге в Актау сообщил министр транспорта Марат Карабаев, передает BaigeNews.kz.
В лайнере находились 37 граждан Азербайджана, из которых 23 погибли, 14 — выжили; трое граждан Кыргызстана, все они выжили. Также были 19 граждан России, семь из них погибли.
Экипаж самолёта составлял пять человек: двое погибли, трое выжили.
Трагедия с лайнером азербайджанской авиакомпании произошла утром 25 декабря недалеко от Актау.
38 человек погибли.
В Актау прилетели представители правительства Азербайджана.
Президент Казахстана выразил соболезнования главе Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Спасатели поделились видео с места трагедии. В Сети также появились кадры из салона падающего самолёта.
В МЧС Кыргызстана заявили, что три гражданина страны, летевшие этим рейсом, живы и находятся в больницах Актау.
В Азербайджане объявлен траур. Казахстанцы несут цветы к посольству Азербайджана в Астане.
В авиакомпании, которой принадлежал самолёт, выразили соболезнования семьям погибших.
Правительственная комиссия начала работу на месте крушения самолёта в Актау. В городе отменили зажжение огней на новогодней ёлке.
В МЧС РФ заявили, что заберут в Москву травмированных при авиакатастрофе россиян.
Ранее стало известно, что был обнаружен черный ящик самолета.
Самое читаемое
- Глава Минобороны РК возглавил Федерацию спортивного и боевого самбо Казахстана
- Шымкент, Павлодар, Костанай: как казахстанцы адаптируются к новому времени
- Женщина-полицейский упала с высоты и погибла в Астане
- Что происходило в упавшем близ Актау самолёте во время крушения - видео
- Третий приговор по делу о секс-рабстве вынесли в Кызылорде