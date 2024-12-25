Шесть граждан Казахстана, находившихся на борту самолёта авиакомпании Azerbaijan Airlines, погибли. Об этом на брифинге в Актау сообщил министр транспорта Марат Карабаев, передает BaigeNews.kz.

В лайнере находились 37 граждан Азербайджана, из которых 23 погибли, 14 — выжили; трое граждан Кыргызстана, все они выжили. Также были 19 граждан России, семь из них погибли.

Экипаж самолёта составлял пять человек: двое погибли, трое выжили.

Трагедия с лайнером азербайджанской авиакомпании произошла утром 25 декабря недалеко от Актау.

38 человек погибли.

В Актау прилетели представители правительства Азербайджана.

Президент Казахстана выразил соболезнования главе Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Спасатели поделились видео с места трагедии. В Сети также появились кадры из салона падающего самолёта.

В МЧС Кыргызстана заявили, что три гражданина страны, летевшие этим рейсом, живы и находятся в больницах Актау.

В Азербайджане объявлен траур. Казахстанцы несут цветы к посольству Азербайджана в Астане.

В авиакомпании, которой принадлежал самолёт, выразили соболезнования семьям погибших.

Правительственная комиссия начала работу на месте крушения самолёта в Актау. В городе отменили зажжение огней на новогодней ёлке.

В МЧС РФ заявили, что заберут в Москву травмированных при авиакатастрофе россиян.

Ранее стало известно, что был обнаружен черный ящик самолета.