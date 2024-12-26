Вице-премьер заслушал доклады представителей министерств по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел, здравоохранения, комитета гражданской авиации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Мангистауской области.

"Для урегулирования чрезвычайной ситуации Правительством Казахстана будут приняты все необходимые меры. Вице-премьер дал поручение по продолжению спасательных работ и оказанию поддержки пострадавшим, помощи семьям погибших", - говорится в сообщении.

Семьям граждан Казахстана, погибших в авиакатастрофе, будет оказана финансовая помощь.

"Также будет оказана необходимая помощь родственникам погибших иностранных граждан, приезжающих в Мангистаускую область", - отметили в акимате.

Напомним, лайнер азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился утром 25 декабря недалеко от Актау. 38 человек погибли, в том числе шесть казахстанцев.

Согласно данным авиакомпании Azerbaijan Airlines, на борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Среди пассажиров: 6 граждан Казахстана, 42 гражданина Азербайджана, 3 гражданина Кыргызстана, 16 граждан России, гражданство одного человека уточняется. Все члены экипажа – граждане Азербайджана.

Выжили 29 человек, включая 3 детей. Из них 15 граждан Азербайджана, 9 граждан России, 2 гражданина Кыргызстана, а гражданство 3 человек уточняется.

В Актау прилетели представители правительства Азербайджана.

Президент Казахстана выразил соболезнования главе Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Спасатели поделились видео с места трагедии. В Сети также появились кадры из салона падающего самолёта.

В МЧС Кыргызстана заявили, что три гражданина страны, летевшие этим рейсом, живы и находятся в больницах Актау.

В Азербайджане объявлен траур. Казахстанцы несут цветы к посольству Азербайджана в Астане. В авиакомпании, которой принадлежал самолёт, выразили соболезнования семьям погибших.

Правительственная комиссия начала работу на месте крушения самолёта в Актау. В городе отменили зажжение огней на новогодней ёлке.

В Казахстан вылетели представители Embraer и CENIPA.