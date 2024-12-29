Прощание с погибшей в авиакатастрофе Салимой Джутаевой состоится в Костанае. О времени и месте прощальной церемонии сообщил городской акимат, передаёт BaigeNews.kz.

"Прощание с Салимой состоится 29 декабря в 10.00 часов в Областной мечети им. Аймагамбет кажи Спанулы, по адресу г. Костанай, ул. Маяковского, 104 а. Поминальный обед пройдет в ресторане "Статус" в 12.00 часов по адресу г.Костанай, ул. Орджоникидзе, 56а", - говорится в сообщении.

Салима Джутаева работала врачом-стоматологом. Девушка родилась в Костанайской области, но последнее время проживала в Караганде. Она находилась на борту Embraer ERJ-190, который потерпел крушение.

Напомним, самолёт азербайджанской авиакомпании потерпел крушение 25 декабря под Актау. Воздушное судно выполняло рейс из Баку в Грозный. На борту было 67 человек, включая экипаж. 38 человек погибли, в том числе шесть казахстанцев. Выжить удалось 29 пассажирам, 27 из них были доставлены в Мангистаускую областную больницу. Врачи сообщили, что состояние шестерых "тяжёлых" пострадавших стабилизировалось, теперь специалисты проводят переговоры о их транспортировке.

В Азербайджане объявлен траур. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования главе Азербайджана Ильхаму Алиеву. Также Алиеву позвонил президент РФ Владимир Путин, который принёс извинения азербайджанскому коллеге связи с тем, что трагический инцидент произошёл в воздушном пространстве России, и еще раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших.

Кроме того, по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.