В Мангистауской области врачи и спасатели специальным самолетом отправили на родину троих граждан Азербайджана, пострадавших в авиакатастрофе и находившихся в течение 6 дней на лечении в реанимационном отделении, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение акимата региона.

"Лейла Омарова, Муслимат Сираджова и Хафизат Халаева, которые с 25 декабря находились в реанимационном отделении областной многопрофильной больницы, были доставлены домой спецбортом из Азербайджана. Динамика состояния всех троих не ухудшилась, один пациент отключен от механической вентиляции, вазопрессора и медикаментозной седации. У двоих других пострадавших доза вазопрессора была снижена до минимальных доз. Врачи предприняли все возможное, чтобы спасти их жизни", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день пострадавших в результате авиакатастрофы пациентов в Мангистауской областной многопрофильной клинике нет.

"Врачи Мангистауской области очень рады, что все 29 граждан благополучно добрались домой", - добавили в акимате.

Напомним, Ильхам Алиев назвал ряд фактов об авиакатастрофе близ Актау.