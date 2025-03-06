Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев провёл встречу с директором Европейского и Североатлантического бюро ИКАО Николя Ралло, передаёт BaigeNews.kz.

Бозумбаев выразил признательность ИКАО за постоянную поддержку по вопросам сотрудничества с Казахстаном и поблагодарил за своевременное направление независимого эксперта Тормодура Тормодссона на место крушения судна Azerbaijan Airlines.

"От имени правительства выражаю лично Вам нашу искреннюю признательность за постоянную поддержку, оказываемую нам, в том числе за поддержку наших инициатив. С целью полного завершения данного расследования, мы продолжим взаимодействие с ИКАО", — сказал Канат Бозумбаев.

Вице-премьер отметил, что Казахстан нацелен на объективное и всестороннее расследование авиакатастрофы.

Николя Ралло высоко оценил предварительный отчёт о расследовании крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, опубликованный Казахстаном в короткие сроки.

"Хочу отметить Казахстан и всю Комиссию по расследованию за их усилия, которые позволили завершить этот предварительный отчёт менее чем за 1,5 месяца после катастрофы. Я призываю вас продолжать обеспечивать полное соблюдение Конвенции о международной гражданской авиации на протяжении всего процесса расследования", — подчеркнул Николя Ралло.

Итоговый отчёт по расследованию авиакатастрофы в Актау будет опубликован до конца года в соответствии с Чикагской конвенцией.