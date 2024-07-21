Крушение самолёта в Акмолинской области прокомментировали в Минтранспорта
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В Министерстве транспорта прокомментировали авиапроисшествие с самолётом АН-2 в Жаркаинском районе Акмолинской области, передаёт ВаigeNews.kz.
Как уточнили в пресс-службе ведомства, кукурузник загорелся перед тем, как совершить технический облёт. На борту находился один пилот, который вовремя успел эвакуироваться из горящего самолёта и не пострадал. Воздушное судно с регистрационным номером UPA0141 принадлежит ТОО "Беркут-Авиа".
"По данному инциденту Министерством транспорта РК создаётся комиссия по расследованию авиационного происшествия. Сотрудники Департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте направляются на место авиационного происшествия", — сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, крушение самолёта АН-2 произошло 21 июля в 18:54. К этому часу пожар уже ликвидирован, жертв и пострадавших нет.
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