В авиакомпании, самолёт которой потерпел крушение возле Актау, выразили соболезнования семьям, потреявшим близких, передаёт BaigeNews.kz.

"Сегодня для AZAL — чрезвычайно тяжёлый и трагический день. Мы скорбим вместе с семьями и близкими пассажиров и членов экипажа, погибших в результате крушения самолета Embraer-190 близ города Актау, и выражаем им глубокие соболезнования. Их боль — это наша боль. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении.

Трагедия с авиалайнером произошла утром 25 декабря.

В медицинские учреждения доставлены 29 человек, из которых двое детей. Всего на борту было более 60 человек. Аварийно-спасательные работы продолжаются. Врачи сообщили о состоянии госпитализированных пассажиров.

Для оказания медицинской помощи в Актау направлен борт санитарной авиации из Астаны.

На место трагедии вылетели министр по ЧС Казахстана Чингис Аринов, вице-министр по ЧС Кеген Турсынбаев и начальник департамента ликвидации ЧС для координации действий правительственной комиссии на месте происшествия.

Президент Казахстана выразил соболезнования главе Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Стал известен полный список летевших тем рейсом. Позже появилось видео с места трагедии.

В Актау прилетели представители правительства Азербайджана. Из России в Актау вылетел самолёт МЧС России с медперсоналом и оборудованием.

В Сети также появились кадры из салона падающего самолёта.

В МЧС Кыргызстана заявили, что три гражданина страны, летевшие этим рейсом, живы и находятся в больницах Актау.

В Азербайджане объявлен траур. Казахстанцы несут цветы к посольству Азербайджана в Астане.