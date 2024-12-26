Крушение самолёта под Актау: в Казахстан вылетели представители Embraer и CENIPA
Работы на месте проводятся в тесном сотрудничестве с авиационными властями Азербайджана.
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В соответствии с Правилами представления данных и расследования авиационных происшествий и инцидентов в гражданской авиации и экспериментальной авиации Министерством транспорта создана Комиссия по расследованию авиационного происшествия. Сотрудники Департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте профильного ведомства находятся на месте авиационного происшествия, где проводят полевой этап расследования, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство транспорта РК.
В Казахстан прибыла делегация Государственного Агентства Гражданской Авиации Азербайджанской Республики , а также представители авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL).
Работы на месте проводятся в тесном сотрудничестве с авиационными властями Азербайджана.
В Казахстан также вылетели представители производителя воздушного судна Embraer и CENIPA (Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий, Бразилия).
В составе Правительственной комиссии во главе с заместителем премьер-министра Канатом Бозумбаевым в г. Актау находятся министр транспорта РК Марат Карабаев, вице-министр транспорта Талгат Ластаев, Директор Департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Нуржан Малаев, председатель комитета гражданской авиации Салтанат Томпиева, генеральный директор РГП "Казаэронавигация" Нуржан Ахметов.
Напомним, ранее был опубликован список погибших в авиакатастрофе казахстанцев.
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