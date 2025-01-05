Крушение самолёта под Актау: спасателям вручили госнаграды
Благодарственные письма Президента Республики Казахстан получили сотрудники пожарных частей и медицинских учреждений.
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В Мангистауской области десяти спасателям Департамента по чрезвычайным ситуациям вручены государственные награды за проявленный профессионализм, мужество и самоотверженность при ликвидации последствий авиакатастрофы в городе Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай вручил награды участникам операции. Так, орденом "Айбын" III степени имени Рахимжана Кошкарбаева награждены три представителя пожарной службы и специализированной пожарной части:
- Байтөре Олжас Серікбайұлы — пожарный-спасатель ПЧ № 12;
- Оңғар Серіболат Айтмұханбетұлы — командир отделения ПЧ № 12;
- Саркенов Марлен Бегендикович — старший пожарный-спасатель Специализированной пожарной части № 1.
Медалью "Ерлігі үшін" отмечены:
- Аллабергенов Кожабек Сапарович — водитель-санитар филиала Центра медицины катастроф по Мангистауской области;
- Багитов Манас Машрыкович — спасатель Оперативно-спасательного отряда;
- Естемес Алишер Нұржанұлы — второй пилот АО "Казавиаспас";
- Кудабаев Асхат Кудайбергенович — командир воздушного судна АО "Казавиаспас";
- Құбайдуллаев Заманбек Мұратұлы — фельдшер филиала Центра медицины катастроф;
- Оразбеков Оспан Жалгасынович — врач филиала Центра медицины катастроф.
Медалью "Ерен еңбегі үшін" награждена психолог филиала Центра медицины катастроф Есен Жан Байкенқызы.
Кроме того, благодарственные письма Президента Республики Казахстан получили сотрудники пожарных частей и медицинских учреждений, которые также сыграли ключевую роль в спасении людей и ликвидации последствий трагедии.
Среди награжденных 68 человек, включая 24 сотрудника департамента по ЧС и 44 представителя различных сфер области. Награды от имени министра по ЧС генерал-майора Чингиса Аринова им вручил начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области Мурат Муханов.
"Данные награды являются признанием высокого профессионализма, самоотверженности и мужества, проявленных всеми участниками ликвидации катастрофы, которые своим трудом внесли значительный вклад в безопасность и защиту жителей региона", - говорится в сообщении.
Напомним, Токаев наградил казахстанцев за мужество при спасении пассажиров самолёта Azal.