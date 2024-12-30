Все меры поддержки со стороны Мангистауской области оказаны родственникам, прибывшим за пострадавшими и забрать тела погибших в авиакатастрофе под Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат региона.

В усиленном режиме работают врачи и сотрудники ЧС, представители акимата и волонтеры.

"Оказывается поддержка иностранным гражданам, прибывшим забрать родственников, в аэропортах, гостиницах и т.д. В частности, региональные психологи и врачи следят за здоровьем скорбящих в областной больнице и оказывают психологическую помощь. Также обеспечивается горячее питание", - говорится в сообщении.

Кроме того, семьям 3-х жителей Мангистауской области, погибших в авиакатастрофе, оказана финансовая поддержка и помощь в организации похорон.

Напомним, самолёт азербайджанской авиакомпании потерпел крушение 25 декабря под Актау. Воздушное судно выполняло рейс из Баку в Грозный. На борту было 67 человек, включая экипаж. 38 человек погибли, в том числе шесть казахстанцев. Из 29 пострадавших 27 были доставлены в Мангистаускую областную больницу.

Пациенты поступили с различными травмами, в основном с множественными повреждениями, это закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытые травмы грудной клетки, травматический шок.

Для оказания первой медицинской помощи пострадавшим в течение 10 минут после крушения судна были направлены 22 бригады скорой медицинской помощи Мангистауской области и 6 бригад центра медицины катастроф.

Президент Касым-Жомарт Токаев отметил госнаградами казахстанцев, участвовавших в спасении пассажиров. В числе награждённых — сотрудники МЧС, медики, полицейские, работники Мангистауской региональной электросетевой компании и международного аэропорта города Актау.

Ильхам Алиев назвал ряд фактов об авиакатастрофе близ Актау.