Двое пассажиров разбившегося под Актау самолёта авиакомпании AZAL рассказали о своём состоянии и поблагодарили за оказанную помощь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на report.az.

"Врачи хорошо о нас заботятся. Я прошёл все обследования, в Казахстане нам оказали большую поддержку", - рассказал один из пострадавших Самир Дарвишов.

Другой пассажир, Нурулла Сираджов, отметил высокий уровень медицинской помощи.

"Мы всем довольны, условия отличные. У меня перелом пальца и ушибы, но обо мне хорошо заботятся", - сказал он.

Он выразил тревогу за судьбу своей жены, с которой потерял связь после катастрофы.

Напомним, трагедия с авиалайнером произошла утром 25 декабря.

В медицинские учреждения доставлены 29 человек, из которых двое детей. Всего на борту было более 60 человек. Аварийно-спасательные работы продолжаются. Врачи сообщили о состоянии госпитализированных пассажиров.

Для оказания медицинской помощи в Актау направлен борт санитарной авиации из Астаны.

На место трагедии вылетели министр по ЧС Казахстана Чингис Аринов, вице-министр по ЧС Кеген Турсынбаев и начальник департамента ликвидации ЧС для координации действий правительственной комиссии на месте происшествия.

Президент Казахстана выразил соболезнования главе Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Стал известен полный список летевших тем рейсом. Позже появилось видео с места трагедии.

В Актау прилетели представители правительства Азербайджана. Из России в Актау вылетел самолёт МЧС России с медперсоналом и оборудованием.

В Сети также появились кадры из салона падающего самолёта.

В МЧС Кыргызстана заявили, что три гражданина страны, летевшие этим рейсом, живы и находятся в больницах Актау.

В Азербайджане объявлен траур. Казахстанцы несут цветы к посольству Азербайджана в Астане.