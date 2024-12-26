В Мангистау сотрудники полиции приняли участие в акции по добровольной сдаче крови для тех, кто пострадал в результате крушения самолета. Эта инициатива подчеркивает важную роль правоохранителей не только в обеспечении безопасности и порядка, но и в оказании помощи людям в трудные моменты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МВД РК.

Стражи порядка регулярно участвуют в донорских акциях: значительная часть личного состава ежегодно безвозмездно сдает кровь.

На месте происшествия продолжает действовать следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Напомним, надо принять определённые меры по безопасности полётов.