Крушение самолёта под Актау: полицейские стали донорами крови для пострадавших
На месте происшествия продолжает действовать следственно-оперативная группа.
Сегодня, 14:30
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Сегодня, 14:30Сегодня, 14:30
109Фото: polisia.kz
В Мангистау сотрудники полиции приняли участие в акции по добровольной сдаче крови для тех, кто пострадал в результате крушения самолета. Эта инициатива подчеркивает важную роль правоохранителей не только в обеспечении безопасности и порядка, но и в оказании помощи людям в трудные моменты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МВД РК.
Стражи порядка регулярно участвуют в донорских акциях: значительная часть личного состава ежегодно безвозмездно сдает кровь.
На месте происшествия продолжает действовать следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Напомним, надо принять определённые меры по безопасности полётов.
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