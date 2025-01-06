Крушение самолёта близ Актау: власти Азербайджана наградили казахстанских спасателей
Сотрудников МЧС РК наградили нагрудным знаком "За сотрудничество".
Сегодня, 09:46
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Сегодня, 09:46Сегодня, 09:46
139Фото: МЧС РК
В Азербайджане наградили спасателей Казахстана, которые участвовали в спасении людей после падения самолёта авиакомпании AZAL под Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение МЧС Азербайджана.
Приказ о награждении был подписан министром по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдином Гейдаровым.
Сотрудников МЧС РК наградили нагрудным знаком "За сотрудничество", это спасатели:
- Сейталин Азамат Серикович;
- Аминов Тимур Владимирович;
- Айдаров Кани Манапович;
- Караев Саясат Мусаевич;
- Кенжегалиев Мажит Серикбаевич;
- Кулханов Азымбек Шындаулетович;
- Кузембаев Ербол Ахметович;
- Мендибаев Наурызбек Ерланулы;
- Нугуманов Ардак Койшибекович;
- Тлеубергенова Айман Мынбаевна.
Ранее президент Азербайджана наградил экипаж разбившегося под Актау самолёта.
Напомним, самолёт азербайджанской авиакомпании потерпел крушение 25 декабря под Актау. Воздушное судно выполняло рейс из Баку в Грозный. На борту было 67 человек, включая экипаж. 38 человек погибли, в том числе шесть казахстанцев. 29 пострадавших выжили.
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