  • 6 Января, 10:46
  • BAIGENEWS

Крушение самолёта близ Актау: власти Азербайджана наградили казахстанских спасателей

Сотрудников МЧС РК наградили нагрудным знаком "За сотрудничество".

Сегодня, 09:46
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 09:46
Сегодня, 09:46
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Фото: МЧС РК

В Азербайджане наградили спасателей Казахстана, которые участвовали в спасении людей после падения самолёта авиакомпании AZAL под Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение МЧС Азербайджана

Приказ о награждении был подписан министром по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдином Гейдаровым.

Сотрудников МЧС РК наградили нагрудным знаком "За сотрудничество", это спасатели:

  • Сейталин Азамат Серикович;
  • Аминов Тимур Владимирович;
  • Айдаров Кани Манапович;
  • Караев Саясат Мусаевич;
  • Кенжегалиев Мажит Серикбаевич;
  • Кулханов Азымбек Шындаулетович;
  • Кузембаев Ербол Ахметович;
  • Мендибаев Наурызбек Ерланулы;
  • Нугуманов Ардак Койшибекович;
  • Тлеубергенова Айман Мынбаевна.

Ранее президент Азербайджана наградил экипаж разбившегося под Актау самолёта.

Напомним, самолёт азербайджанской авиакомпании потерпел крушение 25 декабря под Актау. Воздушное судно выполняло рейс из Баку в Грозный. На борту было 67 человек, включая экипаж. 38 человек погибли, в том числе шесть казахстанцев.  29 пострадавших выжили.

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