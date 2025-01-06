В Азербайджане наградили спасателей Казахстана, которые участвовали в спасении людей после падения самолёта авиакомпании AZAL под Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение МЧС Азербайджана.

Приказ о награждении был подписан министром по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдином Гейдаровым.

Сотрудников МЧС РК наградили нагрудным знаком "За сотрудничество", это спасатели:

Сейталин Азамат Серикович;

Аминов Тимур Владимирович;

Айдаров Кани Манапович;

Караев Саясат Мусаевич;

Кенжегалиев Мажит Серикбаевич;

Кулханов Азымбек Шындаулетович;

Кузембаев Ербол Ахметович;

Мендибаев Наурызбек Ерланулы;

Нугуманов Ардак Койшибекович;

Тлеубергенова Айман Мынбаевна.

Ранее президент Азербайджана наградил экипаж разбившегося под Актау самолёта.

Напомним, самолёт азербайджанской авиакомпании потерпел крушение 25 декабря под Актау. Воздушное судно выполняло рейс из Баку в Грозный. На борту было 67 человек, включая экипаж. 38 человек погибли, в том числе шесть казахстанцев. 29 пострадавших выжили.