Крушение самолета в США: 18 тел извлечены из воды
Пассажирский самолет American Airlines и вертолет Black Hawk армии США упали в реку Потомак после столкновения в воздухе
Сегодня, 10:45
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Сегодня, 10:45Сегодня, 10:45
24Фото: 123RF/chalabala
Полиция извлекла из воды "множество тел", выживших пока не обнаружили, сообщила газета Washington Post, ссылаясь на источники.
"К 23:30 по местному времени из воды достали 18 тел погибших и не нашли пока ни одного выжившего", - об этом сообщила телекомпания CBS сообщила со ссылкой на слова полицейского на месте событий.
Официального подтверждения этих данных к половине первого ночи по местному времени еще не появилось.
Напомним, в столице США, Вашингтоне, упал в реку Потомак пассажирский самолет. Он столкнулся при заходе на посадку с военным вертолетом.