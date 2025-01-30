Полиция извлекла из воды "множество тел", выживших пока не обнаружили, сообщила газета Washington Post, ссылаясь на источники.

"К 23:30 по местному времени из воды достали 18 тел погибших и не нашли пока ни одного выжившего", - об этом сообщила телекомпания CBS сообщила со ссылкой на слова полицейского на месте событий.

Официального подтверждения этих данных к половине первого ночи по местному времени еще не появилось.

Напомним, в столице США, Вашингтоне, упал в реку Потомак пассажирский самолет. Он столкнулся при заходе на посадку с военным вертолетом.