Страховая компания России полностью выплатила возмещение по авиакаско за разбившийся под Актау самолет авиакомпании AZAL, передает BaigeNews.kz.со ссылкой на minval.az.

Также начаты выплаты пассажирам. Об этом сообщил заместитель гендиректора компании по авиационному и космическому страхованию Илья Кабачник.

"Выплата за самолет в полном объеме была произведена в феврале", – отметил он, уточнив, что основная часть риска была перестрахована в Российской национальной перестраховочной компании. Размер компенсации не раскрывается, однако, по оценкам экспертов, речь идет примерно о 25–30 млн долларов.

По словам Кабачника, страховые выплаты пассажирам начались еще в январе и продолжаются. Они регулируются Монреальской конвенцией 1999 года, а также российским законом ОСГОП, который предусматривает компенсацию до 2 млн рублей (примерно 22 тыс. долларов или 37,5 тыс. манатов) за ущерб жизни и здоровью.

Что касается возможного ущерба третьим лицам, страховщик пока не получил претензий.

"Если они возникнут, будем работать с авиакомпанией в установленном порядке", – добавил представитель страховой компании.

Напомним, 25 декабря 2024 года под Актау потерпел крушение самолет азербайжданской авиакомпании.

4 февраля 2025 года Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчёт по расследованию авиационного происшествия с самолетом Embraer-190.