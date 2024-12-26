Крушение самолета в Актау: на борту взорвался кислородный баллон
Об этом сообщил министр транспорта.
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На борту разбившегося самолета в Актау взорвался кислородный баллон. Об этом на брифинге сообщил министр транспорта Марат Карабаев, передает BaigeNews.kz.
По его словам, все в условиях ЧС предприятия авиационной отрасли Казахстана, Казаэронавигации и работники аэропорта Актау проявили себя на высоком профессиональном уровне, сработали чётко, слажено, своевременно и оперативно.
В 10:43 районный диспетчерский центр Актобе получил сигнал от диспетчера ростовской зоны о воздушном судне, направлявшемся на запасной аэродром из Грозного. До захода в воздушное пространство Казахстана у самолета отказали системы управления, включая руль высоты и элероны. Экипаж не мог удерживать курс и высоту.
"Диспетчер Ростова сообщил, что после передачи данных о погоде в Махачкале и Баку экипаж принял решение лететь на Актау. В 10:53 руководителю полётами аэропорта Актау сообщили о том, что на борту взорвался кислородный баллон, пассажиры теряют сознание и запросили реанимацию по прибытию", – сказал министр транспорта.
До прибытия аварийного воздушного судна все аварийные службы аэропорта были готовы к его приёму.
Карабаев добавил, что для облегчения посадки были включены огни взлетно-посадочной полосы. Примерно в 11:28 после двух неудачных попыток посадки самолет отклонился в сторону береговой линии. В этот момент связь с экипажем уже была потеряна. Через несколько минут воздушное судно столкнулось с землей.
Первыми на место ЧП прибыли спасательные службы аэропорта Актау и незамедлительно приступили к эвакуации пассажиров.
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