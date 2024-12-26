На борту разбившегося самолета в Актау взорвался кислородный баллон. Об этом на брифинге сообщил министр транспорта Марат Карабаев, передает BaigeNews.kz.

По его словам, все в условиях ЧС предприятия авиационной отрасли Казахстана, Казаэронавигации и работники аэропорта Актау проявили себя на высоком профессиональном уровне, сработали чётко, слажено, своевременно и оперативно.

В 10:43 районный диспетчерский центр Актобе получил сигнал от диспетчера ростовской зоны о воздушном судне, направлявшемся на запасной аэродром из Грозного. До захода в воздушное пространство Казахстана у самолета отказали системы управления, включая руль высоты и элероны. Экипаж не мог удерживать курс и высоту.

"Диспетчер Ростова сообщил, что после передачи данных о погоде в Махачкале и Баку экипаж принял решение лететь на Актау. В 10:53 руководителю полётами аэропорта Актау сообщили о том, что на борту взорвался кислородный баллон, пассажиры теряют сознание и запросили реанимацию по прибытию", – сказал министр транспорта.

До прибытия аварийного воздушного судна все аварийные службы аэропорта были готовы к его приёму.

Карабаев добавил, что для облегчения посадки были включены огни взлетно-посадочной полосы. Примерно в 11:28 после двух неудачных попыток посадки самолет отклонился в сторону береговой линии. В этот момент связь с экипажем уже была потеряна. Через несколько минут воздушное судно столкнулось с землей.

Первыми на место ЧП прибыли спасательные службы аэропорта Актау и незамедлительно приступили к эвакуации пассажиров.

Трагедия с лайнером произошла утром 25 декабря недалеко от Актау.

38 человек погибли, в том числе шесть казахстанцев.

Согласно данным авиакомпании Azerbaijan Airlines, на борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Среди пассажиров: 6 граждан Казахстана, 42 граждан Азербайджана, 3 гражданина Кыргызстана, 16 граждан России, гражданство одного человека уточняется. Все члены экипажа — граждане Азербайджана.

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