  • 19 Февраля, 11:49
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Крушение самолета в Актау: Когда будет опубликован окончательный отчет

Сегодня, 10:56
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 10:56
Сегодня, 10:56
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Фото: МЧС РК

До декабря текущего года будет опубликован окончательный отчет по крушению самолета в Актау. Об этом на брифинге правительства сообщил вице-министр транспорта Талгат Ластаев, передает BaigeNews.kz.

"Согласно требованиям и стандартам ИКА - один год расследование. До декабря текущего года отчет по расследованию должен быть завершен", - сказал Ластаев.

Напомним, 25 декабря под Актау потерпел крушение самолет азербайжданской авиакомпании. 

4 февраля Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчёт по расследованию авиационного происшествия с самолетом Embraer-190.

 

 

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