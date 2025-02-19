До декабря текущего года будет опубликован окончательный отчет по крушению самолета в Актау. Об этом на брифинге правительства сообщил вице-министр транспорта Талгат Ластаев, передает BaigeNews.kz.

"Согласно требованиям и стандартам ИКА - один год расследование. До декабря текущего года отчет по расследованию должен быть завершен", - сказал Ластаев.

Напомним, 25 декабря под Актау потерпел крушение самолет азербайжданской авиакомпании.

4 февраля Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчёт по расследованию авиационного происшествия с самолетом Embraer-190.