Крушение самолета в Актау: Когда будет опубликован окончательный отчет
Сегодня, 10:56
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Сегодня, 10:56Сегодня, 10:56
113Фото: МЧС РК
До декабря текущего года будет опубликован окончательный отчет по крушению самолета в Актау. Об этом на брифинге правительства сообщил вице-министр транспорта Талгат Ластаев, передает BaigeNews.kz.
"Согласно требованиям и стандартам ИКА - один год расследование. До декабря текущего года отчет по расследованию должен быть завершен", - сказал Ластаев.
Напомним, 25 декабря под Актау потерпел крушение самолет азербайжданской авиакомпании.
4 февраля Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчёт по расследованию авиационного происшествия с самолетом Embraer-190.
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