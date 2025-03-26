  • 26 Марта, 09:35
  • BAIGENEWS

Крушение самолета в Актау: Фильм об авиакатастрофе покажут в Азербайджане

Сегодня, 08:52
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz Сегодня, 08:52
Сегодня, 08:52
170
Фото: baigenews.kz

Азербайджанский телеканал Baku TV анонсировал показ документального фильма "J2-8243: последний полёт", передаёт BaigeNews.kz.

Картину покажут 31 марта в 22:00 по времени Баку.

Цель фильма – отразить трагедию и мужество народа.

"В фильме покажут истории погибших, выживших и тех, кто помог им при крушении самолёта рейса Баку - Грозный J2-8243 в Актау 25 декабря 2024 года", - говорится в описании фильма.

Напомним, 25 декабря 2024 года под Актау потерпел крушение самолет азербайжданской авиакомпании. 

4 февраля 2025 года Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчёт по расследованию авиационного происшествия с самолетом Embraer-190.

Итоговый отчёт по расследованию авиакатастрофы будет опубликован до конца года в соответствии с Чикагской конвенцией.

Расследование по крушению самолета продолжается.

На днях Басманный суд Москвы разрешил следствию провести выемку документов по двум адресам на юге России по делу о крушении в декабре прошлого года самолета азербайджанской компании AZAL.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Baku TV (@baku.tv)

Самое читаемое

Наверх