Азербайджанский телеканал Baku TV анонсировал показ документального фильма "J2-8243: последний полёт", передаёт BaigeNews.kz.

Картину покажут 31 марта в 22:00 по времени Баку.

Цель фильма – отразить трагедию и мужество народа.

"В фильме покажут истории погибших, выживших и тех, кто помог им при крушении самолёта рейса Баку - Грозный J2-8243 в Актау 25 декабря 2024 года", - говорится в описании фильма.

Напомним, 25 декабря 2024 года под Актау потерпел крушение самолет азербайжданской авиакомпании.

4 февраля 2025 года Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчёт по расследованию авиационного происшествия с самолетом Embraer-190.

Итоговый отчёт по расследованию авиакатастрофы будет опубликован до конца года в соответствии с Чикагской конвенцией.

Расследование по крушению самолета продолжается.

На днях Басманный суд Москвы разрешил следствию провести выемку документов по двум адресам на юге России по делу о крушении в декабре прошлого года самолета азербайджанской компании AZAL.