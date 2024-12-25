Стало известно, что с места крушения самолета близ Актау 15 человек (один из них ребёнок) с различными повреждениями доставлены в Мангистаускую областную больницу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС Азербайджана.

На борту находились 67 человек, включая членов экипажа, рассказали в управлении здравоохранения Мангистауской области. На месте работают 14 бригад скорой помощи.

Ранее сообщалось, что этот самолёт подал сигнал ЧС.