Крушение самолета под Актау: в больницу доставлены 15 человек
На месте работают 14 бригад скорой помощи.
Сегодня, 12:34
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Сегодня, 12:34Сегодня, 12:34
349Фото: стоп-кадр из видео
Стало известно, что с места крушения самолета близ Актау 15 человек (один из них ребёнок) с различными повреждениями доставлены в Мангистаускую областную больницу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС Азербайджана.
На борту находились 67 человек, включая членов экипажа, рассказали в управлении здравоохранения Мангистауской области. На месте работают 14 бригад скорой помощи.
Ранее сообщалось, что этот самолёт подал сигнал ЧС.
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