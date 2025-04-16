Крушение самолета под Актау: мемориал жертвам крушения появился в Азербайджане
На доске высечены имена членов экипажа, погибших при исполнении служебного долга.
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В горах Азербайджана, среди суровой и величественной природы, увековечена память жертв авиакатастрофы рейса Баку – Грозный, произошедшей с самолётом Embraer 190, принадлежавшим ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "АЗЕРТАДЖ".
Азербайджанские альпинисты установили мемориальную доску в Государственном историко-культурном и этнографическом заповеднике "Хыналыг и Кочевой путь" - на одном из перевалов, куда добраться не так просто.
На доске высечены имена членов экипажа, погибших при исполнении служебного долга: Игорь Кшнякин, Александр Кальянинов, Окюма Алиева
Рядом - надпись: "В память о погибших членах экипажа и пассажирах".
Напомним, 25 декабря 2024 года под Актау потерпел крушение самолет азербайжданской авиакомпании.
4 февраля 2025 года Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчёт по расследованию авиационного происшествия с самолетом Embraer-190.
Итоговый отчёт по расследованию авиакатастрофы будет опубликован до конца года в соответствии с Чикагской конвенцией.
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