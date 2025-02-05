Крушение самолета AZAL под Актау: Что показало предварительное расследование
Самое главное из документа наша редакция собрала в одном обзоре.
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Сегодня, 13:00Сегодня, 13:00
30Фото: BaigeNews.kz
Министерство транспорта Казахстана опубликовало предварительный отчет по расследованию крушения самолета Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines под Актау. Катастрофа, напомним, произошла 25 декабря прошлого года. В 53-страничном документе собрана хронология событий по бортовому самописцу, расшифровка переговоров с экипажем и первые выводы о причинах трагедии. Почему самолет решили садить в Актау? Что взорвалось в салоне? И причем тут план "Ковер" введенный в Грозном? Подробности расследования и скриншоты переговоров с экипажем узнаете в обзоре BaigeNews.kz.