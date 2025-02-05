Министерство транспорта Казахстана опубликовало предварительный отчет по расследованию крушения самолета Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines под Актау. Катастрофа, напомним, произошла 25 декабря прошлого года. В 53-страничном документе собрана хронология событий по бортовому самописцу, расшифровка переговоров с экипажем и первые выводы о причинах трагедии. Почему самолет решили садить в Актау? Что взорвалось в салоне? И причем тут план "Ковер" введенный в Грозном? Подробности расследования и скриншоты переговоров с экипажем узнаете в обзоре BaigeNews.kz.