Крушение самолета AZAL: Азербайджан благодарит Казахстан за содействие
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, прибывшего в Астану с официальным визитом, передаёт BaigeNews.kz.
Приветствуя гостя, Глава государства отметил значимость данной встречи для дальнейшего укрепления многогранных межгосударственных связей.
"Ваш визит имеет большое значение с точки зрения дальнейшего продвижения нашего сотрудничества с братским Азербайджаном. Отношения с Азербайджаном для нас имеют очень важное значение. Мы рассматриваем Вашу страну в качестве надежного стратегического партнера и союзника", – подчеркнул Президент.
В свою очередь министр иностранных дел Азербайджана выразил благодарность за традиционно теплый прием и подчеркнул динамичное развитие двусторонних отношений.
Пользуясь случаем, Джейхун Байрамов выразил благодарность казахстанской стороне от имени Президента Ильхама Алиева и народа Азербайджана за оперативное содействие в связи с трагедией, связанной с крушением самолета азербайджанских авиалиний в Актау.
В ходе встречи обсуждались вопросы реализации крупных стратегических проектов, включая прокладку волоконно-оптической линии связи и глубоководного электрокабеля по дну Каспийского моря.
Также были рассмотрены перспективы дальнейшего взаимодействия в сферах торговли, инвестиций, цифровизации, транзита и транспорта.
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