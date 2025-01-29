В Южном Судане разбился пассажирский самолет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.

Самолет с 21 пассажиром и экипажем потерпел крушение в штате Юнити, погибли 18 человек.

Отметим, самолет вылетел с нефтяного месторождения.