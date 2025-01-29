  • 29 Января, 16:35
  • BAIGENEWS

Крушение пассажирского самолета в Южном Судане: 18 погибших

Крушение произошло в штате Юнити.

Сегодня, 15:57
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
AP Photo / Josphat Kasire Сегодня, 15:57
Сегодня, 15:57
146
Фото: AP Photo / Josphat Kasire

В Южном Судане разбился пассажирский самолет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.

Самолет с 21 пассажиром и экипажем потерпел крушение в штате Юнити, погибли 18 человек.

Отметим, самолет вылетел с нефтяного месторождения.

Самое читаемое

Наверх