Крушение пассажирского самолета в Южном Судане: 18 погибших
Крушение произошло в штате Юнити.
Сегодня, 15:57
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Сегодня, 15:57Сегодня, 15:57
146Фото: AP Photo / Josphat Kasire
В Южном Судане разбился пассажирский самолет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.
Самолет с 21 пассажиром и экипажем потерпел крушение в штате Юнити, погибли 18 человек.
Отметим, самолет вылетел с нефтяного месторождения.