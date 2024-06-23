Крушение лодки: 34 человека погибли у берегов Италии

Жертвами крушения лодки в Ионическом у берегов Италии стали 34 человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НТВ.

Как сообщают местные СМИ, крушение парусной лодки произошло во вторник недалеко от берегов области Калабрия. Через несколько дней были обнаружены 11 выживших.

Они рассказали, что на борту судна находились 66 человек, из них 26 детей. Они оставались без помощи в открытом море в течение нескольких дней. Тела погибших приняли на борт корабли службы береговой охраны. Из 34 погибших — восемь несовершеннолетние.

По данным канала Sky TG24, поиски ведутся с 17 июня. Сообщалось о не менее 50 мигрантах, пропавших без вести, половина из которых дети, отмечает ТАСС.

Ранее экипаж круизного лайнера спас в Атлантическом океане 68 нелегальных мигрантов, которые пытались добраться до Канарских островов на рыбацкой лодке. В дрейфующем судне были обнаружены тела пяти погибших.