Крушение Bek Air: расследование дела могут возобновить
Расследование завершено, но сейчас есть обращение одного из сотрудников авиакомпании.
Сегодня, 14:55
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Сегодня, 14:55Сегодня, 14:55
137Фото: interfax.ru
Министр транспорта Марат Карабаев прокомментировал вопрос о расследовании дела с участием самолета авиакомпании Bek Air, передает BaigeNews.kz.
"Расследование завершено, но сейчас есть обращение одного из сотрудников авиакомпании. Согласно нему процедурно рассматривается вопрос о возобновлении расследования", - сказал Карабаев на брифинге в Мажилисе.
Напомним, 27 декабря 2019 года произошло крушение самолета авиакомпании Bek Air. Трагедия унесла жизни 12 человек
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