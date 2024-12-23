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Крушение Bek Air: расследование дела могут возобновить

Расследование завершено, но сейчас есть обращение одного из сотрудников авиакомпании.

Сегодня, 14:55
АВТОР
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interfax.ru Сегодня, 14:55
Сегодня, 14:55
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Фото: interfax.ru

Министр транспорта Марат Карабаев прокомментировал вопрос о расследовании дела с участием самолета авиакомпании Bek Air, передает BaigeNews.kz.

"Расследование завершено, но сейчас есть обращение одного из сотрудников авиакомпании. Согласно нему процедурно рассматривается вопрос о возобновлении расследования", - сказал Карабаев на брифинге в Мажилисе.

Напомним, 27 декабря 2019 года произошло крушение самолета авиакомпании Bek Air. Трагедия унесла жизни 12 человек

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