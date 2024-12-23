Министр транспорта Марат Карабаев прокомментировал вопрос о расследовании дела с участием самолета авиакомпании Bek Air, передает BaigeNews.kz.

"Расследование завершено, но сейчас есть обращение одного из сотрудников авиакомпании. Согласно нему процедурно рассматривается вопрос о возобновлении расследования", - сказал Карабаев на брифинге в Мажилисе.