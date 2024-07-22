Крушение Ан-2: в Авиационной администрации Казахстана выступили с заявлением

Авиационная администрация Казахстана после крушения Ан-2 в Акмолинской области объявила об усилении мер по безопасности полётов, передаёт BaigeNews.kz.

"С началом весенне-летнего периода эксплуатации воздушных судов малой авиации участились факты происшествий. В этой связи Авиационная администрация Казахстана, по поручению Комитета гражданской авиации Министерства транспорта РК, усиливает меры, направленные на предупреждение повторения авиационных происшествий, в том числе путём приостановления деятельности компаний, действия сертификатов лётной годности воздушных судов, привлечения к административной ответственности лиц, нарушающих требования законодательства", - сказано в заявлении ААК.

В ведомстве заявили, что довели до эксплуатантов указания о необходимости провести дополнительную оценку всех воздушных судов типа Ан-2 по программе лётной годности, усилить контроль за подготовкой авиационного персонала к выполнению полётов и другие меры профилактики.

Напомним, 21 июля в 18:54 в Жаркаинском районе Акмолинской области при выполнении технического облёта произошло крушение воздушного судна Ан-2 с последующим горением.