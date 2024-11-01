Крупный жилой комплекс сносят в Алматы

Строящийся жилой комплекс Monblanc сносят в Алматы. Расположенный в микрорайоне Ерменсай объёкт признан незаконным по решению суда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Управление градостроительного контроля.

В ходе проверки выяснилось, что застройщик ТОО "MGM Development" приступил к работам без разрешительных документов: отсутствовали АПЗ, согласование проекта, уведомление о начале работ и госэкспертиза.

После административных мер в декабре 2022 года и подачи иска на снос в апреле 2023 года Алматинский городской суд 27 декабря 2023 года подтвердил решение о сносе.

Сегодня снос начался под контролем судебных исполнителей Департамента юстиции.