Крупный строительный объект оштрафовали в Алматы

Сотрудниками природоохранной полиции совместно с отделом окружающей среды и экологии аппарата акима Бостандыкского района выявлен строительный объект, который функционировал с нарушением экологических требований по управлению отходами и нарушением правил благоустройства города, передаёт BaigeNews.kz.

"Если быть точнее, то на территории данной стройки в большом количестве складировали отходы и допущен вынос грязи грузовой техникой со строительного объекта. По данному факту начальник участка привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 505 КоАП РК. Также проведена профилактическая беседа о недопущении впредь подобных нарушений. Вместе с тем, материал, зарегистрированный по факту нарушения экологических требований по управлению отходами, направлен в департамент экологии по городу Алматы, для принятия мер, согласно компетенции", - сообщил заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП города Алматы Айтан Елеусизов.

Как ранее сообщалось, в Алматы в рамках общереспубликанской программы "Таза Қазақстан" и городской кампании "Алматы — наш общий дом" проведена акция "Жарқын күз".





